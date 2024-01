Nach sächsischen Ermittlungen gegen Raubkopierportal: Milliardenvermögen an BKA übergeben

Unter anderem mit Unterstützung durch das FBI sind Ermittler aus Sachsen einem Raubkopierportal auf der Spur. Jetzt hat einer der Verdächtigen ein Milliardenvermögen in Form von Bitcoins an das BKA übergeben.

Dresden.

Bei Ermittlungen sind in Sachsen 50.000 Bitcoins vorläufig sichergestellt worden. Die Bitcoins hätten beim Kurs von Dienstag einen Wert von etwa zwei Milliarden Euro, bestätigte Kay Anders, Pressesprecher des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA), der Deutschen Presse-Agentur. Demnach hatte einer der in dem Ermittlungsverfahren Beschuldigten die virtuelle Währung freiwillig an das Bundeskriminalamt (BKA) übertragen.