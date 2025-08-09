Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Tor von Lois Openda war für RB Leipzig im Testspiel bei RC Lens zu wenig.
Das Tor von Lois Openda war für RB Leipzig im Testspiel bei RC Lens zu wenig. Bild: Jan Woitas/dpa
Das Tor von Lois Openda war für RB Leipzig im Testspiel bei RC Lens zu wenig.
Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Nach Sesko-Wechsel: RB Leipzig verpatzt Saison-Generalprobe
RB Leipzig kassiert in Lens eine verdiente Niederlage - ohne den zu Manchester United gewechselten Angreifer Benjamin Sesko.

Lens.

Ohne den zu Manchester United gewechselten Top-Stürmer Benjamin Sesko hat RB Leipzig die Saison-Generalprobe verpatzt. Die Sachsen verloren ihr letztes Testspiel vor dem Pflichtspiel-Auftakt beim französischen Erstligisten RC Lens mit 1:2 (0:0).

Adrien Thomasson (59. Minute) und Matthieu Udol (64.) trafen jeweils per Kopf für die Gastgeber. Loïs Openda (83.) gelang bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nur noch der Anschlusstreffer. Der 25 Jahre alte Belgier war 2023 von Lens nach Leipzig gewechselt.

Das erste Saison-Pflichtspiel bestreitet RB am kommenden Samstag im DFB-Pokal beim Viertligisten SV Sandhausen. Am 22. August müssen die Leipziger dann zum Bundesliga-Auftakt bei Rekordmeister FC Bayern München ran. (dpa)

