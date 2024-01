Nach Streikende: Bahnverkehr wieder im Normalbetrieb

Leipzig.

Die Bahn fährt nach dem dreitägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL in Sachsen nach Normalplan. "Es gibt keine streikbedingten Einschränkungen mehr, seit Betriebsbeginn am Morgen fahren die Züge wieder planmäßig", sagte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns am Samstag auf Anfrage. Von Mittwochmorgen bis Freitagabend hatte die GDL den Personenverkehr der Bahn bundesweit bestreikt und für Tausende Zugausfälle gesorgt. Nach dem Ende des Arbeitskampfes war die Bahn weiter gemäß Notfahrplan unterwegs, um einen reibungslosen Betriebsstart am Samstagmorgen vorzubereiten.