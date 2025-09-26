Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach tödlicher Messerattacke in Laußnitz: 16-Jähriger soll in Klinik. (Archivbild)
Nach tödlicher Messerattacke in Laußnitz: 16-Jähriger soll in Klinik. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Nach tödlicher Messerattacke in Laußnitz: 16-Jähriger soll in Klinik. (Archivbild)
Nach tödlicher Messerattacke in Laußnitz: 16-Jähriger soll in Klinik. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Nach tödlicher Messerattacke: 16-Jähriger soll in Klinik
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem gewaltsamen Tod einer 21-Jährigen beantragt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung eines 16-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik. Nun liegt der Fall beim Landgericht Dresden.

Laußnitz/Dresden.

Vier Monate nach dem Fund der Leiche einer 21-Jährigen in Laußnitz hat die Staatsanwaltschaft gegen einen 16-Jährigen einen Antrag im Sicherungsverfahren wegen des Verdachts des Mordes gestellt. Ziel sei die Unterbringung des Jugendlichen in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie die Behörde mitteilte.

Dem Beschuldigten wird demnach vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 18. Mai in Laußnitz (Landkreis Bautzen) seine 21-jährige Freundin durch mehrfache Stiche mit einem Messer heimtückisch getötet zu haben. Die Leiche war in einem Waldgebiet entdeckt worden. Die Ermittler konnten einen 16-Jährigen als tatverdächtigen ermitteln. Ein Richter hatte eine einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.

Es ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte zur Tatzeit schuldunfähig war, erläuterte die Staatsanwaltschaft weiter. Das Landgericht Dresden muss nun entscheiden, ob das Hauptverfahren im Sicherungsverfahren vor der Jugendkammer zu eröffnen ist. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
1 min.
Trickbetrug an Senioren: Bandenmitglied angeklagt
Dem 26-Jährigen wird gewerbsmäßiger und bandenmäßiger Betrug in acht Fällen zur Last gelegt. (Symbolbild).
Ein 26-Jähriger soll mit einer Bande ältere Menschen mit erfundenen Geschichten um Geld gebracht haben. Nun hat die Staatsanwaltschaft Dresden den nächsten Schritt gegen den Verdächtigen eingeleitet.
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
12.09.2025
1 min.
Anklage nach Messerangriff in Dresdner Neustadt
Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen drei Männer wegen schweren Raubes erhoben (Archivbild)
Mitten in der Nacht wird ein Mann in Dresden von mehreren Tätern überfallen – einer greift sogar einem Messer an. Nun wurde Anklage erhoben.
Mehr Artikel