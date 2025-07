Nach Trockenheit: Elbe-Pegel könnten weiter steigen

Wochenlang war es vergleichsweise ruhig auf Sachsens Wasserstraßen - jetzt steigt der Elbepegel wieder spürbar.

Dresden. Nach wochenlanger Trockenheit und sehr niedrigen Wasserständen in der Elbe deutet sich eine Entspannung der Lage an. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bringt ein Tiefdruckkomplex in den kommenden Tagen feuchte Luft aus Südwesten nach Sachsen - mit zunehmender Schauer- und Gewitterneigung sowie lokal kräftigem Regen. Die Pegelstände der Elbe könnten dadurch weiter ansteigen.

Bereits in den vergangenen Tagen war der Wasserstand leicht gestiegen: In Dresden herrschte am Samstagnachmittag nach einer Übersicht der Landeshochwasserzentrale mit einem Wasserstand von mehr als 70 Zentimetern zwar Niedrigwasser. Allerdings war dies deutlich mehr als noch Anfang Juli, als der Pegel mit nur 58 Zentimetern einen Tiefstand erreicht hatte. Zum Vergleich: Der mittlere Wasserstand liegt in Dresden bei etwa 149 Zentimetern.

Weiße Flotte wieder unterwegs

Von dem Anstieg profitiert auch die Weiße Flotte: Seit Samstag bietet das Unternehmen wieder die beliebten Schlösserfahrten von Dresden nach Pillnitz an. Diese mussten zuvor eingestellt werden. "Der aktuelle Wasserstand macht es wieder möglich, dass unsere Schiffe gefahrlos eine flachere Stelle bei Laubegast passieren können", erklärte der Nautische Leiter Jochen Haubold vor dem Wochenende. Bis zu viermal pro Tag stünden die dreistündigen Schlösserfahrten im Fahrplan.

Regen könnte für weitere Entspannung sorgen

Auch Stadtfahrten in Dresden sowie Verbindungen in der Sächsischen Schweiz und zwischen Dresden und Seußlitz laufen derzeit wieder. Weitere Strecken sollen folgen, sobald es die Wasserstände zulassen. Die angekündigten Regenfälle könnten das begünstigen. (dpa)