Nach Volland-Foul: Simakan nur mit "schmerzvoller Prellung"

Leipzig.

Abwehrspieler Mo Simakan von RB Leipzig hat sich beim 3:0 gegen Union Berlin nur "eine schmerzvolle Prellung" zugezogen. Eine strukturelle Verletzung habe der 23-Jährige beim Foul von Kevin Volland nicht erlitten, teilte der Fußball-Bundesligist aus Sachsen am Dienstag mit. Volland hatte den Franzosen am Sonntag von hinten am Sprunggelenk getroffen und die Rote Karte gesehen. Simakan wurde noch auf dem Spielfeld behandelt und kurze Zeit später angeschlagen ausgewechselt. Nach der Länderspielpause empfangen die Leipziger am 16. September den FC Augsburg. (dpa)