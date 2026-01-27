MENÜ
BSW-Fraktionschef Ronny Kupke und der Parlamentarische Geschäftsführerv Jens Hentschel-Thöricht kündigen eine neue Gangart gegenüber der CDU/SPD-Minderheitsregierung an.
BSW-Fraktionschef Ronny Kupke und der Parlamentarische Geschäftsführerv Jens Hentschel-Thöricht kündigen eine neue Gangart gegenüber der CDU/SPD-Minderheitsregierung an. Bild: Tobias Wolf
Sachsen
Nach Zimmermanns Rückzug: BSW-Fraktion tauscht komplette Fraktionsspitze aus
Redakteur
Von Tobias Wolf
Sachsens BSW-Chef Ronny Kupke beerbt Gründerin Sabine Zimmermann und kündigt eine neue Gangart gegenüber CDU und SPD an.

Parteichef Ronny Kupke führt nun auch die BSW-Landtagsfraktion. Einstimmig und ohne Gegenkandidat wählten ihn die Abgeordneten zum Nachfolger der ausgeschiedenen Abgeordneten und Ex-Parteivorsitzenden Sabine Zimmermann. Er wolle das Profil der Fraktion weiter schärfen, sagte Kupke. Man sei „ein Team“, „geschlossen“ und „stabil“ und...
