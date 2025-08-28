Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild)
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild)
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Nachfrage nach E-Autos in Sachsen legt wieder deutlich zu
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Rückgang im Vorjahr steigt die Zahl neuer E-Autos in Sachsen wieder deutlich. Was Hersteller und Experten zum Wandel sagen.

Leipzig.

Nach einem Dämpfer im vergangenen Jahr nimmt die Nachfrage nach Elektroautos in Sachsen wieder spürbar zu. Im Freistaat wurden von Januar bis Juli 6.677 batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) neu zugelassen - ein Plus von mehr als 2.500 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das geht aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervor. Allein im Juli waren es 895 Elektroautos.

Damit deutet sich eine Trendumkehr an: 2024 waren die Neuzulassungen von E-Autos nach dem abrupten Ende der staatlichen Förderung eingebrochen, im Gesamtjahr standen nur 7.801 neue E-Autos in der Statistik. Zuvor hatten die Zulassungszahlen jahrelang deutlich höher gelegen - 11.889 im Jahr 2023, 10.663 im Jahr 2022 und 9.078 im Jahr 2021.

Hersteller sehen Rückenwind für E-Autos

Die Hersteller im Freistaat berichten zugleich von einer wachsenden Bedeutung der Elektromobilität. Porsche sprach von einem "erfolgreichen Hochlauf" am Standort Leipzig. "Im ersten Halbjahr 2025 waren fast 60 Prozent der ausgelieferten Macan-Modelle vollelektrisch", teilte der Automobilhersteller mit. Zudem habe die Modellreihe insgesamt um 15 Prozent zugelegt.

Auch BMW verwies auf die Entwicklung in seinem Leipziger Werk. "Grundsätzlich verzeichnen wir einen steigenden Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen, deren Anteil liegt mittlerweile bei über ein Drittel der Produktion", sagte ein Sprecher. Allerdings sei ein Vergleich mit dem Vorjahr schwierig, da die Produktion des einzigen vollelektrischen Fahrzeugs - der Mini Countryman - erst im März 2024 angelaufen sei.

Auch Volkswagen teilte mit, dass der Konzern "von einer leicht höheren Produktionszahl" ausgehe als im vergangenen Jahr.

"E-Mobilität gehört die Zukunft" - Experten loben Wandel

"Wir haben immer gesagt, dass der E-Mobilität die Zukunft gehört", betonte der Geschäftsführer des Automotive Clusters Ostdeutschland (ACOD), Jens Katzek. Die ostdeutschen Standorte und Zulieferer hätten eine "bemerkenswert schnelle Transformation" vollzogen, die Technik habe sich weiterentwickelt und auch die Infrastruktur sei besser geworden. Kaufanreize seien "auch zukünftig richtig und notwendig, denn neue Technologien brauchen auch mittelfristig oft einen Anschub und Anreize".

Der ADAC Sachsen sieht vor allem technische Fortschritte als Treiber der Entwicklung - insbesondere die gestiegene Reichweite. "Es wird dabei mit Sicherheit nicht nur einen Aspekt geben, der dazu geführt hat, dass die Neuzulassungen wieder steigen", erklärte der Automobilclub. Damit noch mehr Menschen umsteigen, brauche es jedoch noch größere Reichweiten, kürzere Ladezeiten, ein dichteres Ladesäulen-Netz und niedrigere Preise. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:20 Uhr
3 min.
Trendwende nach Flaute: E-Autos in Sachsen legen kräftig zu
Nach dem Ende der Förderung steigen die E-Auto-Zahlen in Sachsen wieder deutlich. (Archivbild)
Nach einem Rückgang im Jahr 2024 steigt die Zahl neuer E-Autos in Sachsen wieder deutlich. Was Hersteller und Experten über die Gründe und Herausforderungen sagen.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
15.08.2025
2 min.
VW will mehr Förderung für private E-Auto-Käufer
VW hat 1,5 Millionen vollelektrische Autos aus der ID-Reihe ausgeliefert.
Volkswagen zelebriert 1,5 Millionen ausgelieferte E-Autos einer Modellreihe. Für mehr private Käufer will VW Hilfe aus der Politik. Experten verweisen auf die Schläfrigkeit der Hersteller.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel