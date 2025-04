Nachwuchsspieler Schmitt verlässt DHfK Leipzig

Noch keine volle Spielzeit hat Friedrich Schmitt in der Bundesliga für Leipzig absolviert. In der kommenden Saison hofft das Rückraumtalent auf mehr Spielzeit eine Klasse tiefer.

Leipzig.

Friedrich Schmitt verlässt nach nur einer Saison den Handball-Bundesligisten DHfK Leipzig. Der 2,07 Meter lange Rückraumspieler wechselt nach dem Ende der Spielzeit zum Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, wie Leipzig mitteilte. Der 20-Jährige hat beim aktuellen Tabellenzehnten einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Schmitt kam in der bisherigen Spielzeit 21 Mal in der Bundesliga zum Einsatz und erzielte dabei acht Tore. Seit Februar ist der Junioren-Nationalspieler zudem mit einem Zweitspielrecht ausgestattet und geht für den Zweitligisten HV Dessau-Roßlau an den Start. Dort vertritt Schmitt den verletzten Yannick Danneberg. Sobald der Dessauer gesund ist, endet das Engagement beim Nachbarn. (dpa)