Nächste Hitzewelle oder Regenwetter? Das kommt jetzt auf Sachsen zu

Das Wochenende naht, Zeit für den Blick aufs Sachsen-Wetter. Und auf die kommende Woche. Was erwartet die Menschen im Freistaat? Die „Freie Presse“ hat nachgefragt.

Chemnitz. Die jüngste Hitzewelle in Sachsen mit Temperaturen bis fast 40 Grad war vorbei, da kamen schon erste Befürchtungen auf: Das derzeitige, kühlere Wetter sei nur eine Verschnaufpause, dann rollt womöglich die nächste Welle auf uns zu. Werden die Befürchtungen wahr?

Die gute Nachricht für alle Hitzegeplagten vorweg: nein! Im Gespräch mit Meteorologin Helga Scheef vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig beschreibt vor allem ein Wort, welches Wetter uns im Freistaat in den kommenden Tagen erwartet: unbeständig.

Am Wochenende: Schauer und Gewitter

Dass es unbeständig wird, liegt an einem Tiefdruckgebiet über Osteuropa, so die DWD-Expertin. „Mit diesem Tiefdruckgebiet wird mit einer nordwestlichen Strömung etwas kühlere Luft herangeführt“, erklärt Scheef. „Deswegen ist es nicht mehr ganz so warm.“

Am heutigen Freitag starten wir noch verhältnismäßig freundlich in den Tag, zum Nachmittag hin zieht sich der Himmel allerdings zu und es muss bei Werten zwischen 21 und 25 Grad mit einzelnen Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Am Wochenende dann die nahtlose Fortsetzung des unbeständigen Wetters. Das Tief nähert sich Deutschland, in der Nacht auf Samstag kommt Regen auf. Am Samstag kann der dann mitunter recht kräftig ausfallen. Örtlich kann es zu Starkregen mit mehr als 20 Litern pro Quadratmeter in der Stunde kommen. Das Ganze dann bei Höchsttemperaturen von 21 Grad.

Das Zentrum des Tiefs liegt am Sonntag über Brandenburg, in Sachsen sind dann auch wieder Schauer sowie Gewitter möglich. Das Thermometer klettert dann auf 22 bis 24 Grad.

Wetter beruhigt sich nächste Woche

Und auch der Start in die neue Woche bleibt unbeständig. Immer noch kann es hier und da schauern und gewittern, allerdings steigen die Temperaturen wieder leicht: Bis zu 26 Grad sind möglich.

Und wie geht es danach weiter? Der Tiefdruckeinfluss schwächt sich insgesamt ab, das Wetter beruhigt sich langsam. Am Dienstag sind zwar bei Höchstwerten von 25 Grad nochmal vereinzelt Schauer und Gewitter möglich, am Mittwoch sinkt die Wahrscheinlichkeit dafür jedoch, dann bei 20 bis 25 Grad.

Ab Donnerstag zeigt sich wohl auch die Sonne wieder häufiger. Die Höchstwerte dann: 22 bis 26 Grad. Allerdings: Die Prognosen werden zu dem Zeitpunkt ungenau. Ein Wettermodell sagt für den nächsten Donnerstag auch Bewölkung sowie Schauer und Gewitter voraus, gibt DWD-Expertin Scheef zu bedenken. Was wirklich kommt – Sonnenschein oder Schauer - das bleibt also abzuwarten.

Keine Hitze, kein anhaltendes Hoch

Was aber fest steht: Die Trockenheits-Situation in Sachsen wird sich durch die Regenfälle etwas entspannen. Und was ist mit den Befürchtungen hinsichtlich einer neuerlichen Hitzewelle?

Am Freitag nächster Woche könnten die Temperaturen in der Spitze auf bis zu 28 Grad steigen. „Das würde ich jetzt aber noch nicht als Hitzewelle bezeichnen“, so Scheef.

Die nächste andauernde Hitze ist also nicht in Sicht. Und: Auch ein anhaltender Hochdruckeinfluss, welches wochenlang Sonnenschein bringt, ist derzeit auch kein Thema. Da dürfte so mancher Sachse aufatmen. (phy)