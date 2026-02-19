Nächster Halt ungewiss: Wie die Mitteldeutsche Regiobahn in Dresden nicht nur Passagiere in Verwirrung stürzt

Sachsen
Die RE-Züge von Chemnitz aus fahren derzeit statt zum Dresdner Hauptbahnhof zum Bahnhof Neustadt. Einige halten zusätzlich am Bahnhof Mitte. Nur welche – das scheint selbst fürs Personal kompliziert.
Ein Mittwochmorgen in Dresden. Eben hat der Regionalexpress aus Hof den Vorstadtbahnhof Dresden-Plauen erreicht. Aus den Lautsprechern im Zug erklingt die Stimme der Zugbegleiterin. Wer zum Dresdner Hauptbahnhof wolle, erklärt sie, müsse in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Denn wegen Bauarbeiten fahre dieser Zug weiter nach Dresden-Neustadt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.