Nächster Halt ungewiss: Wie die Mitteldeutsche Regiobahn in Dresden nicht nur Passagiere in Verwirrung stürzt

Die RE-Züge von Chemnitz aus fahren derzeit statt zum Dresdner Hauptbahnhof zum Bahnhof Neustadt. Einige halten zusätzlich am Bahnhof Mitte. Nur welche – das scheint selbst fürs Personal kompliziert.

Ein Mittwochmorgen in Dresden. Eben hat der Regionalexpress aus Hof den Vorstadtbahnhof Dresden-Plauen erreicht. Aus den Lautsprechern im Zug erklingt die Stimme der Zugbegleiterin. Wer zum Dresdner Hauptbahnhof wolle, erklärt sie, müsse in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Denn wegen Bauarbeiten fahre dieser Zug weiter nach Dresden-Neustadt....