  • Nächster Halt ungewiss: Wie die Mitteldeutsche Regiobahn in Dresden nicht nur Passagiere in Verwirrung stürzt

Die meisten Regionalbahnen aus Zwickau enden und beginnen derzeit in Dresden-Plauen. Die Regionalexpress-Züge fahren weiter zum Neustädter Bahnhof.
Für die Zeit der Sperrung des Hauptbahnhofs aus Richtung Chemnitz bietet der Bahnhof Dresden-Mitte eine gute Alternative für Reisende, die ins Zentrum der Landeshauptstadt wollen.
„Wir arbeiten an einer kurzfristigen Lösung“: Die MRB zur falschen Zugzielanzeige Dresden-Mitte im Regionalexpress.
Bis November kann der Dresdner Hauptbahnhof nicht von Chemnitz aus angefahren werden. Im Liniennetzplan des Ersatzverkehrs machen die RE-Züge um Dresden-Mitte komplett einen Bogen.
Sachsen
Nächster Halt ungewiss: Wie die Mitteldeutsche Regiobahn in Dresden nicht nur Passagiere in Verwirrung stürzt
Von Frank Hommel
Die RE-Züge von Chemnitz aus fahren derzeit statt zum Dresdner Hauptbahnhof zum Bahnhof Neustadt. Einige halten zusätzlich am Bahnhof Mitte. Nur welche – das scheint selbst fürs Personal kompliziert.

Ein Mittwochmorgen in Dresden. Eben hat der Regionalexpress aus Hof den Vorstadtbahnhof Dresden-Plauen erreicht. Aus den Lautsprechern im Zug erklingt die Stimme der Zugbegleiterin. Wer zum Dresdner Hauptbahnhof wolle, erklärt sie, müsse in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Denn wegen Bauarbeiten fahre dieser Zug weiter nach Dresden-Neustadt....
