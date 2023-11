Nächster Lehrer-Warnstreik am Nikolaustag geplant

Leipzig/Dresden.

Die Gewerkschaften lassen im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder nicht locker. Nachdem an diesem Dienstag die Gewerkschaft GEW zu einem bundesweiten "Streiktag Bildung" aufgerufen hat, plant der Beamtenbund (dbb) im Sächsischen Lehrerverband den nächsten landesweiten Warnstreik am Nikolaustag. Vor dem Finanzministerium in Dresden solle es eine zentrale Protestkundgebung geben, teilte der Verband mit. Der Warnstreik solle das "große Finale der Arbeitskampfmaßnehmen" vor der nächsten Tarifrunde ab 7. Dezember werden.