Nächster Sieg in München? Leipzig will Bayern-Phase nutzen

Dreimal nacheinander haben die Bayern verloren. Die Chancen auf einen Sieg von Leipzig stehen also nicht schlecht.

Leipzig.

RB Leipzig peilt beim momentan kriselnden Rekordmeister Bayern München den dritten Sieg nacheinander an. Das Team von Trainer Marco Rose gewann in der vergangenen Saison 3:1 in München, im Sommer holte man durch ein 3:0 den Supercup. Am heutigen Samstag begegnet man den Bayern auf Augenhöhe, die ihrerseits dreimal in Serie verloren haben. "Wir können uns am Samstag drei wichtige Punkte und ein gutes Gefühl für die nächsten schwierigen Aufgaben - Bochum, Madrid und Darmstadt – holen", sagte Rose. Der Coach muss nur den Ausfall von Lukas Klostermann kompensieren.