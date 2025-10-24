Nächtlicher Streit in Dresden endet mit Messerattacke

Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit: Ein 32-Jähriger wird von einem Bekannten mit einem Messer angegriffen. Viele Fragen bleiben offen.

Dresden. Ein 32-Jähriger ist nach einem Streit in Dresden mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Ein 34-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen den Mann – ein Bekannter des Opfers – wird demnach wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Den Angaben zufolge waren die beiden Männer in der Nacht zum Freitag in einem Wohnhaus in der Dresdner Neustadt in Streit geraten. Als sich der Konflikt auf die Straße verlagerte, soll der 34-jährige Deutsche zum Messer gegriffen haben. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wurden keine Details genannt, auch das Motiv ist unklar. (dpa)