Einen ausgebüxten Nasenbären hat die Polizei in Bischofswerda aufgegriffen. (Symbolbild)
Einen ausgebüxten Nasenbären hat die Polizei in Bischofswerda aufgegriffen. (Symbolbild) Bild: picture alliance / dpa
Sachsen
Nasenbär auf nächtlichem Streifzug durch Bischofswerda
Einen ungewöhnlichen Nachtschwärmer hat die Polizei in Bischofswerda aufgegriffen: einen Nasenbären. Woher kam das Tier?

Bischofswerda.

Einen tierischen Nachtschwärmer hat die Polizei im sächsischen Bischofswerda eingefangen und vorübergehend bei sich aufgenommen. Am frühen Morgen hätten Jugendliche in einem Vorgarten einen Nasenbären entdeckt, der sich an einer Baumwurzel zu schaffen gemacht habe, informierte die Polizeidirektion Görlitz. Wie sich herausgestellt habe, sei er aus dem Tierpark ausgebüxt, dessen Wappentier er ist.

"Wie genau der Nasenbär sein Gehege verlassen konnte, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen - möglicherweise hatte er einfach "die Nase voll"", so die Beamten. Das Tier sollte im Laufe des Tages zurück in den Tierpark gebracht werden. (dpa)

