Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
David Raum war auch beim 1:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Belfast am Ball.
David Raum war auch beim 1:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Belfast am Ball. Bild: Christian Charisius/dpa
David Raum war auch beim 1:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Belfast am Ball.
David Raum war auch beim 1:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Belfast am Ball. Bild: Christian Charisius/dpa
Sachsen
Nationalspieler Raum veröffentlicht Hass-Nachrichten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

David Raum macht auf Instagram extrem herabwürdigende Kommentare eines Nutzers öffentlich. Der Fußball-Nationalspieler äußert sich auch dazu.

Leipzig.

Fußball-Nationalspieler David Raum ist in den sozialen Medien von einem Nutzer heftig angefeindet worden. Der 27 Jahre alte Kapitän von RB Leipzig veröffentlichte in seiner Instagram-Story Hass-Nachrichten, die unter anderem darauf abzielen, dass er bei den Sachsen unter Vertrag steht. "Gute Besserung", kommentierte der Linksverteidiger einen Bildschirm-Ausschnitt des herabwürdigenden Inhalts.

Raum, dem auf Instagram über 220.000 Nutzer folgen, stand bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) jeweils in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Gegen die Luxemburger hatte er das 1:0 mit einem sehenswerten Freistoß erzielt, in der Bundesliga spielte der RB-Profi in allen sechs Partien durch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Von Christoph Ulrich
2 min.
14:36 Uhr
2 min.
Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann
Meinung
Redakteur
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.
Christoph Ulrich
07.10.2025
3 min.
Kapitänsamt bei RB als Motivation für Raum
David Raum ist ein Führungsspieler von RB Leipzig und hat auch in der DFB-Elf einen guten Stand.
David Raum übernimmt als Kapitän bei RB Leipzig mehr Verantwortung – und bringt frischen Elan ins DFB-Team. Was ihn antreibt und wie er mit neuem Konkurrenzdruck umgeht.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
11.10.2025
3 min.
Raums Tor-Premiere mit Ansage beim Physio
Der Freistoß von David Raum (Nr. 22) fliegt durch Luxemburgs Mauer ins Tor.
David Raum gelingt im 31. Länderspiel sein erstes Tor. Der Freistoß hat eine Vorgeschichte, erst auf der Massageliege, dann direkt am Ball mit Teamkollege Wirtz.
Mehr Artikel