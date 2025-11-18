Nationaltorhüter Ebner verlässt DHfK Leipzig im Sommer

Der krisengeschüttelte SC DHfK Leipzig muss einen weiteren Rückschlag verkraften. Ein Leistungsträger kündigt seinen Weggang an.

Leipzig. Die abstiegsbedrohten Handballer des SC DHfK Leipzig müssen einen weiteren personellen Rückschlag verkraften. Italiens Nationaltorhüter Domenico Ebner wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Sachsen im kommenden Sommer verlassen. Das teilte der Bundesligist mit.

"Nach drei intensiven und lehrreichen Jahren ist für mich nun der Moment gekommen, um sportlich einen neuen Weg einzuschlagen", sagte der 31-jährige Ebner, der 2023 von Hannover-Burgdorf nach Leipzig gewechselt war. (dpa)