Der Leipziger Kosta Nedeljkovic fällt die kommenden Wochen aus
Der Leipziger Kosta Nedeljkovic fällt die kommenden Wochen aus Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Nedeljkovic und Finkgräfe fehlen RB Leipzig mehrere Wochen
RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf zwei Jungprofis verzichten. Dagegen ist ein Quartett wieder voll ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Leipzig.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf Kosta Nedeljkovic und Max Finkgräfe verzichten. Den 19 Jahre alten Serben plagt eine Stressreaktion im rechten Knie, die eine sorgfältige Behandlung samt mehrwöchiger Pause nach sich ziehe, wie der Verein mitteilte.

Der zwei Jahre ältere Abwehrkollege Finkgräfe laboriert an einer Verletzung des linken Innenbandes, die er sich in der vergangenen Trainingswoche zugezogen hatte. Beide Profis hatten bereits beim Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gefehlt. 

Amadou absolviert Teile des Mannschaftstrainings

Während Leipzig bei Nedeljkovic keine Angaben zum möglichen Zeitpunkt der Rückkehr machte, soll Finkgräfe nach der Länderspielpause im Oktober wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Dagegen haben die am Dienstag noch geschonten Antonio Nusa, Assan Ouedraogo, Romulo und Lukas Klostermann das volle Mannschaftstraining absolviert. Lediglich bei Teilen der Einheit mischte Amadou Haidara nach seinen muskulären Problemen mit. (dpa)

