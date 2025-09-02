Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vom 26. bis 31. Mai 2026 findet die 23. Auflage des Filmfestivals statt. (Symbolbild)
Vom 26. bis 31. Mai 2026 findet die 23. Auflage des Filmfestivals statt. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Vom 26. bis 31. Mai 2026 findet die 23. Auflage des Filmfestivals statt. (Symbolbild)
Vom 26. bis 31. Mai 2026 findet die 23. Auflage des Filmfestivals statt. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Sachsen
Neiße Filmfestival sucht Beiträge für 2026
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Filmschaffende aus Deutschland, Polen und Tschechien können wieder ihre Werke für das Filmfest im Dreiländereck einreichen.

Großhennersdorf.

Das Neiße Filmfestival nimmt ab sofort Beiträge für seine 23. Auflage im kommenden Jahr entgegen. Gesucht werden Filme aus den Jahren 2025 und 2026, die in mindestens einem der drei Länder Deutschland, Polen und Tschechien produziert oder koproduziert wurden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2025.

Vom 26. bis 31. Mai 2026 sind im Dreiländereck an der Neiße wieder Wettbewerbe für Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme zu sehen. Vergeben werden elf "Neiße-Fische" mit Preisen, die mit insgesamt 26.500 Euro dotiert sind. Neben den besten Filmen in den Kategorien werden auch Publikumspreise sowie Auszeichnungen für Drehbuch, Szenenbild und darstellerische Leistung verliehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
1 min.
Werke für Buchmesse-Preis gesucht - neue Jury-Mitglieder
Die Verlage können wieder Bücher für den Buchmesse-Preis vorschlagen. (Archivbild)
Der Preis der Leipziger Buchmesse ist mit 60.000 Euro dotiert. Wer wird für 2026 nominiert? Die Verlage können jetzt Werke vorschlagen.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
16.08.2025
2 min.
Filmfest Locarno: Deutsche mehrfach ausgezeichnet
Der Preis des Filmfestivals von Locarno, der Goldene Leopard, geht in diesem Jahr nach Japan. (Archivbild)
Erwartungsgemäß haben von deutschen Filmschaffenden mitrealisierte Filme wichtige Auszeichnungen beim 78. Filmfestival Locarno gewonnen. Der Goldene Leopard, der Hauptpreis, geht nach Japan.
Mehr Artikel