Neiße Filmfestival verleiht Preise - Romanverfilmung gewinnt

Das Festival findet jedes Jahr in drei Ländern statt und legt seinen Schwerpunkt auf osteuropäische Streifen. In diesem Jahr hatte ein Film aus Deutschland die Nase vorn.

Zgorzelec. Die Romanverfilmung "Ungeduld des Herzens" von Lauro Cress hat den Hauptpreis beim Neiße Filmfestival im Dreiländereck von Polen, Deutschland und Tschechien gewonnen. Der nach dem gleichnamigen Werk von Stefan Zweig entstandene Film des deutschen Regisseurs wurde am Samstagabend in Zgorzelec mit der Skulptur Neiße Fisch und 10.000 Preisgeld ausgezeichnet. Die Jury musste sich im Wettbewerb zwischen neun Spielfilmen - je drei aus Deutschland, Polen und Tschechien - entscheiden.

Die Auszeichnung für die beste darstellerische Leistung ging an Giulio Brizzi für seine Performance in "Ungeduld des Herzens". Aneta Grňáková wurde für ihre Arbeit am tschechischen-slowakischen Spielfilm "Mord" von Adam Martinec mit dem Preis für das beste Szenenbild ausgezeichnet. Den Neiße-Fisch für das beste Drehbuch erhielt Maria Zbąska für den polnischen Spielfilm "To nie mój film" ("Das ist nicht mein Film"), bei dem sie auch Regie führte.

Bester Dokumentarfilm für polnisch-deutsche Produktion

Bester Dokumentarfilm wurde die polnische-deutsche Produktion "Listy z Wilczej" ("Briefe aus der Wolfstrasse") von Arjun Talwar. Die Jury sah darin eine "persönliche Filmreise des Regisseurs durch die Irrungen und Wirrungen der polnischen Gesellschaft". Er hatte Gespräche mit Anwohnern und zufälligen Passanten auf einer Warschauer Straße geführt, die "sowohl Neugier und Offenheit gegenüber dem anderen Menschen, als auch die dunkelsten fremdenfeindlichen Missstände in Europa widerspiegeln", wie es hieß.

Zudem wurden noch mehrere andere Auszeichnungen verliehen. Seit vergangenen Dienstag präsentierte das trinationale Filmfest in 19 Kinos entlang der Neiße und beiderseits der Grenze mehr als 100 Filme in drei Wettbewerben und diversen Filmreihen. Das Programm wurde von Gesprächsrunden, einer Lesung, Konzerten und Workshops begleitet. Im kommenden Jahr findet das Neiße Filmfestival vom 26. bis 31. Mai statt. (dpa)