Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neubau der Brücke in Großenhain beginnt noch im August (Archivbild).
Neubau der Brücke in Großenhain beginnt noch im August (Archivbild). Bild: Daniel Wagner/dpa
Neubau der Brücke in Großenhain beginnt noch im August (Archivbild).
Neubau der Brücke in Großenhain beginnt noch im August (Archivbild). Bild: Daniel Wagner/dpa
Sachsen
Neubau der Brücke in Großenhain beginnt noch im August
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden wurden zahlreiche Bauwerke in Sachsen untersucht. Die Brücke in Großenhain wurde gesperrt und inzwischen abgerissen. Nun beginnt der Neubau.

Großenhain.

Nach dem Abriss der Brücke an der B101 im Süden von Großenhain (Landkreis Meißen) startet noch in diesem Monat der Neubau. Am kommenden Mittwoch (27. August) werde mit dem Bau begonnen, sagte eine Sprecherin des sächsischen Staatsministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung. Zuvor hatte der MDR berichtet. Die Arbeiten sollen bis kommenden Herbst andauern.

Ende vergangenen Jahres hatte eine Sonderprüfung ergeben, dass das Bauwerk nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden konnte. Der Zustand der Brücke, vorhandene Risse und entnommene Proben hätten eine Gefährdung der Tragfähigkeit aufgezeigt, hieß es vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Die Brücke war seitdem gesperrt und wurde inzwischen abgerissen. Bei dem Bauwerk handelte es sich wie bei der im September 2024 teilweise eingestürzten Dresdner Carolabrücke um eine Spannbetonbrücke mit Hennigsdorfer Stahl. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
2 min.
Weitere Untersuchungen an Eisenbahnbrücke in Bad Schandau
An der Eisenbahnbrücke in Bad Schandau soll es weitere Untersuchungen geben. In der Brücke ist Hennigsdorfer Spannstahl verbaut. (Symbol-Archivbild)
An der Brücke sind im August Bohrungen geplant. Die Arbeiten können zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 172 führen.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:09 Uhr
2 min.
Ex-Frau Hertel moderiert für Mross: "Wir denken an dich!"
Stefanie Hertel springt in Rust für den verhinderten Stefan Mross ein.
Durch die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. Zu Beginn gibt es einen ganz besonderen Gruß.
18.08.2025
2 min.
Neubau der Carolabrücke soll bis 2031 stehen
Der Neubau der Carolabrücke soll bis 2031 stehen.
Die alte Carolabrücke ist verschwunden. Am Abrissort sind noch Restarbeiten nötig. Wie sieht der Zeitplan für den Neubau aus?
Mehr Artikel