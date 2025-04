Neue Blockbuster mit Leipzigerin Sandra Hüller: Unfall überschattet Dreharbeiten

Die Leipzigerin Sandra Hüller ist endgültig in Hollywood angekommen. Nach ihrer Oscar-Nominierung wirkt sie nun in zwei US-Blockbustern mit. Die Dreharbeiten zum neuen Tom-Cruise-Film, in dem sie mit von der Partie ist, mussten jetzt aber offenbar gestoppt werden.

Leipzig.

Gedreht wird der neue Tom-Cruise-Film gerade unter höchster Geheimhaltung in den berühmten Pinewood-Studios vor den Toren Londons. Die Wahl-Leipzigerin Sandra Hüller gehört dabei zu einer ganzen Reihe von Stars, die in dem neuen Film aufgeboten werden. Für die gebürtige Thüringerin zahlt sich nun aus, dass sie für ihre beiden letzten großen Rollen in den europäischen Produktionen „Anatomy Of A Fall“ sowie „The Zone Of Interest“ sehr gelobt worden war. Beide Filme wurden 2024 sogar für einen Oscar in der Kategorie „Bester Film“ nominiert. Auch Sandra Hüller hatte es selbst in der Kategorie als „Beste Hauptdarstellerin“ bis in die Endauswahl für einen Goldjungen geschafft. Daraus wurde am Ende zwar nichts. Jetzt startet die Schauspielerein dafür aber in Hollywood richtig durch.

Sandra Hüller dreht mit Tom Cruise. Über den Inhalt des Films ist noch wenig bekannt. Bild: Evan Agostini/AP/dpa

Co-Star John Goodman offenbar schwer gestürzt

So wird die Leipzigerin demnächst neben Tom Cruise („Mission: Impossible“), John Goodman („The Big Lebowski“), Jesse Plemons („Kinds of Kindness“), Riz Ahmed („Sound of Metal“) und Michael Stuhlbarg („Call Me By Your Name“) auf der Leinwand zu sehen sein. Berichten zufolge mussten die Dreharbeiten zu diesem Film jetzt aber gestoppt werden.

Wie die US-Online-Seite „TMZ“ erfahren hat, soll sich Co-Star John Goodman am Set schwer verletzt haben. Goodman, der zu den meistbeschäftigten Schauspielern Hollywoods zählt, soll dem Bericht zufolge in einer Szene unglücklich gestürzt sein. Dabei habe er sich an der Hüfte verletzt. Aktuell, schreibt das Portal, erhole er sich. Schon kommende Woche werde er aber voraussichtlich wieder am Dreh teilnehmen können.

John Goodman, unter anderem bekannt aus „The Big Lebowski", soll sich bei den Dreharbeiten zum neuen Tom-Cruise-Film verletzt haben. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Geheimniskrämerei um neuen Film

Über den neuen Film mit Tom Cruise selbst ist bislang noch sehr wenig bekannt. Die US-Produktion trägt bislang nur den Arbeitstitel „Judy“. In die Kinos kommen soll der Streifen aber ab dem 2. Oktober 2026. Regie führt mit Alejandro González Iñárritu (Oscars für „Birdman“ und „The Revenant“) ein Hochkaräter. Laut Warner Bros. soll es in dem Film um den „mächtigsten Mann der Welt“ gehen, der sich auf einer verzweifelten Mission befindet, sich als Retter der Menschheit zu beweisen, bevor eine Katastrophe, die er verursacht hat, sie vernichtet. Welchen Part Sandra Hüller dabei übernimmt, ist aber noch unklar.

Hauptrolle in einem Weltraum-Abenteuer ergattert

Sicher ist unterdessen, dass die Wahl-Leipzigerin in einem anderen US-Blockbuster eine tragende Rolle spielt. Der Science-Fiction-Film „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ hatte 2015 schon 630 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen eingebracht. Nun wird ein weiterer Bestseller des amerikanischen Autors Andy Weir verfilmt: „Project Hail Mary“. Die beiden Regisseure Phil Lord und Christopher Miller, die bereits bei Komödien wie „21 Jump Street“ oder „The Lego Movie“ zusammengearbeitet hatten, betreten dabei Genre-Neuland.

Sandra Hüller tritt in dem neuen Film an der Seite des Hollywood-Lieblings Ryan Gosling („La La Land“, „Barbie“, „Bladerunner 2049“) auf. Die Science-Fiction-Geschichte von „Project Hail Mary“ dreht sich um einen einsamen Astronauten (Gosling), der aus dem Koma erwacht und daraufhin feststellen muss, dass er Millionen Meilen von seiner Heimat entfernt ist. In dem winzigen Flugobjekt, in dem er zu sich kommt, befinden sich auch zwei tote Besatzungsmitglieder. Der Astronaut kann sich aber zunächst weder an seine Mission noch an seinen Namen erinnern. Schon bald entdeckt er allerdings, dass er die einzige Hoffnung ist, um das Überleben der Menschheit zu sichern.

An der Seite von Hollywood-Darling Ryan Gosling spielt Sandra Hüller in dem Weltraum-Abenteuer „Project Hail Mary". Bild: Christoph Soeder/dpa

„Project Hail Mary“ wird für IMAX-Kinos gedreht und soll am 20. März 2026 in den amerikanischen Kinos erscheinen. Eine Verschiebung ist aber nicht auszuschließen. Ab wann der Science-Fiction-Blockbuster in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch offen.

Historien-Drama „Rose“: Termin für Kinostart noch offen

Darüber hinaus hat Sandra Hüller in dem historischen Drama „Rose“ eine Hauptrolle ergattert. Unter der Regie von Markus Schleinzer („Angelo“, 2018) spielt sie die titelgebende Hauptfigur in dem Film, die als Mann verkleidet versucht, im 30-jährigen Krieg einen Gutshof zu beanspruchen. Der Film wird unter anderem mit 700.000 Euro von der Mitteldeutschen Medienförderung unterstützt. Wann dieser Film in die Kinos kommt, ist zwar noch offen. Die Wahl-Leipzigerin Sandra Hüller ist aber offenbar sehr beschäftigt - so sehr sogar, dass sie nicht mehr hinterherkommt. So berichtet unter anderem das Magazin „Deadline“, dass sie aus Zeitgründen aus Kent Jones‘ Filmprojekt „Late Fame“ ausgestiegen sei. Dort hätte sie immerhin an der Seite von Weltstar Willem Dafoe spielen können. (juerg)