Neue Bundesregierung: Das erwarten die Abgeordneten aus Sachsen von den ersten 100 Tagen

Insgesamt sitzen 30 Sachsen im Bundestag. Die „Freie Presse“ hat einige während der Kanzlerwahl befragt. Welche Erwartungen haben sie an die ersten 100 Tage unter der neuen Bundesregierung?

Ausnahmezustand im Bundestag: Am Dienstag ist die erste Wahl von Friedrich Merz gescheitert. Abgeordnete eilten nach der Abstimmung über die Flure. Die meisten zogen sich schnell in ihre Fraktionsräume zurück. Nach dem Erfolg im zweiten Wahlgang wurde Merz am Abend dann doch vereidigt. Die „Freie Presse“ war den ganzen Tag vor Ort und...