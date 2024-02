Neue Club-WM: Leipzig nur mit Außenseiterchancen

Die FIFA reformiert die Club-Weltmeisterschaft, trägt sie erstmals 2025 mit 32 Mannschaften aus. Über die laufende Champions League kann sich auch RB Leipzig qualifizieren.

Leipzig. RB Leipzig hat nur minimale Chancen auf die erfolgreiche Qualifikation für die reformierte Club-Weltmeisterschaft. Der Fußball-Bundesligist müsste in der aktuell laufenden Champions League nach Auskunft des Weltverbandes FIFA mindestens das Halbfinale erreichen, um überhaupt eine Chance zu haben. Denn die Sachsen müssten im Vierjahres-Ranking der Königsklasse an Borussia Dortmund vorbeiziehen, da pro Nation nur zwei Vertreter zugelassen sind.

Trainer Marco Rose sagte schon im Dezember, dass er die Ausdehnung des Turniers für kritisch hält. "Alles, was noch obendrauf kommt, ist, was die Gesundheit der Spieler betrifft, nicht zu verantworten", sagte der 47-Jährige. "Trotzdem drehen wir weiter am Rad und wir wissen, dass unser Business sehr stark vom Geld getrieben ist. Da muss man ein paar Sachen mittragen, die man möglicherweise nicht toll findet."

Die auf 32 Mannschaften erweiterte Club-WM wird im Sommer 2025 in den USA ausgetragen. Für das vom 15. Juni bis 13. Juli laufende Turnier haben sich bereits 19 Teams qualifiziert, darunter der FC Bayern München. 13 Mannschaften haben sich durch einen Sieg zwischen 2021 und 2024 im jeweiligen Champions-League-Format ihres Kontinents ihr Ticket gesichert. Weitere sechs sind durch die Vierjahres-Rangliste ihrer Konföderation dabei.

Der UEFA stehen zwölf Plätze zu, von denen noch vier offen sind. Einer davon geht an den Sieger der diesjährigen Königsklasse, insofern dieser nicht bereits qualifiziert ist. Die weiteren Clubs erreichen die WM über die Rangliste. Momentan würde die offenen Plätze an Dortmund, Atlético Madrid, Juventus Turin und Salzburg gehen.

Leipzig (61 Punkte) liegt derzeit sieben Punkte hinter Dortmund (68). Für einen Sieg gibt es zwei Zähler, für ein Unentschieden einen. Einen weiteren Punkt gibt es für jede weitere Runde, die man in der K.o.-Phase erreicht. Leipzig wäre als Sieger automatisch dabei, bei einer Final-Niederlage wäre noch ein Maximum von 13 Punkten möglich. Scheitert RB im Achtelfinale an Real Madrid (Hinspiel 0:1), ist man aus dem Rennen. (dpa)