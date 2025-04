Neue Fahrplanauskunft zum Start in die Tourismussaison

Wer Sachsen per Bus oder Bahn besuchen will, braucht nur noch eine Fahrplanauskunft. Die Zusammenarbeit der Verkehrsverbünde und der Kommunen macht es möglich.

Dresden.

Zum Start in die aktuelle Tourismus- und Ausflugssaison gibt es für Besucher eine neue Fahrplanauskunft. Unter www.sachsenauskunft.de bieten die sächsischen Verkehrsverbünde eine gemeinsame Plattform für Fahrten mit Bahn und Bus im Freistaat und darüber hinaus für die An- und Abreise deutschlandweit, wie das Tourismusministerium mitteilte. So haben Touristen die Möglichkeit, sich auf der Website die Kultur- und Freizeitziele und die ÖPNV-Anreisemöglichkeiten zugleich anzeigen zu lassen. (dpa)