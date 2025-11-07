Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis zum 6. Februar 2026 können Interessierte online einen entsprechenden Antrag ausfüllen. (Symbolbild)
Bis zum 6. Februar 2026 können Interessierte online einen entsprechenden Antrag ausfüllen. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Bis zum 6. Februar 2026 können Interessierte online einen entsprechenden Antrag ausfüllen. (Symbolbild)
Bis zum 6. Februar 2026 können Interessierte online einen entsprechenden Antrag ausfüllen. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Neue Fördergelder: Solarstrom gemeinsam nutzen und sparen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer mit Nachbarn oder im Verein Solaranlagen nutzt, kann in Sachsen ab sofort Fördergeld kassieren. Bis zu 200.000 Euro Unterstützung sind möglich. Aber nur, wenn mindestens zwei Parteien profitieren.

Dresden.

Gemeinschaftlich genutzte Solaranlagen sollen in einigen Regionen Sachsens finanziell unterstützt werden. "Wenn Nachbarn, Kommunen oder Betriebe gemeinsam Strom erzeugen und verbrauchen, senken sie ihre Energiekosten und leisten gleichzeitig einen Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität", sagte der sächsische Energieminister Dirk Panter (SPD) in einer Mitteilung des Ministeriums. 

Ziel sei, die Energiewende in den vom Strukturwandel betroffenen Gebieten voranzutreiben – also in den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Nordsachsen, Leipzig und den Städten Leipzig und Chemnitz

Was wird gefördert?

Gefördert werden neue Photovoltaikanlagen mit einer Leistung ab zehn Kilowatt-Peak, die mehrere Parteien in oder an einem Gebäude mit Solarstrom versorgen. Auch Batteriespeicher seien förderfähig. Voraussetzung ist, dass mindestens zwei Verbraucher vor Ort vom Strom profitieren, hieß es.

Unternehmen, Kommunen, Genossenschaften, Vereine und Zweckverbände können bis zum 6. Februar 2026 online einen Förderantrag bei der Sächsischen Aufbaubank stellen. Privatpersonen können dies nicht tun. Bis zu 80 Prozent der Investitionskosten können demnach in der Regel bezuschusst werden, maximal jedoch 200.000 Euro pro Vorhaben. 

Insgesamt stünden 3,1 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln zur Verfügung. Das Geld stammt nach Angaben des Ministeriums aus dem Just Transition Fund (JTF) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Studie: Solarstrom sorgt für sinkende Strompreise
Studie: Solarstrom sorgt für sinkende Strompreise
Der Solarausbau ist in den vergangenen Jahren spürbar vorangekommen. Das hat laut einer Studie Auswirkungen auch für die Verbraucher.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
12:24 Uhr
3 min.
Für wen wird Strom und Gas in Ostdeutschland günstiger?
Ab 2026 zahlen viele Kundinnen und Kunden für Strom weniger Geld. (Symbolbild)
Mehrere ostdeutsche Energieversorger senken ab 2026 ihre Preise, andere wollen noch folgen. Wer kann sich über geringere Kosten freuen? Und wie viel können Kundinnen und Kunden sparen? Ein Überblick.
Helena Dolderer, dpa
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
Mehr Artikel