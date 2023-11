Neue Förderung für Projekte in Grenzregion Sachsen-Polen

Dresden.

Kommunen, Vereine, Stiftungen, lokale Wirtschaftsverbände und Verwaltungen können erneut Förderung für grenzüberschreitende Projekte in Sachsen und Polen beantragen. Für die Förderschwerpunkte "Ein nachhaltiger Grenzraum - Prävention und Anpassung an den Klimawandel" und "Allgemeine und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen" des Interreg-Programms stellt die Europäische Union jeweils sechs Millionen Euro bereit, wie das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung am Dienstag mitteilte. Demnach werden maximal 80 Prozent der Kosten unterstützt. Anträge können bis zum 31. Januar 2024 eingereicht werden. (dpa)