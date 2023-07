Neue Förderung für Sachsens Teichwirte

Dresden.

Die Teich- und Fischwirte in Sachsen können ab Montag Fördermittel beantragen, um ihre Betriebe an den Klimawandel anzupassen. Dafür stünden insgesamt 7,4 Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Agrarministerium in Dresden am Sonntag mit. Gefördert würden Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Teichwirtschaft stärken und gleichzeitig ihre Umweltverträglichkeit sichern. Das Geld komme vom Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie vom Freistaat Sachsen. Anträge können bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt werden. (dpa)