Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die EKD-Ratsvorsitzende schlägt in der Frage des Friedens einen veränderten Kurs ein.
Die EKD-Ratsvorsitzende schlägt in der Frage des Friedens einen veränderten Kurs ein. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die EKD-Ratsvorsitzende schlägt in der Frage des Friedens einen veränderten Kurs ein.
Die EKD-Ratsvorsitzende schlägt in der Frage des Friedens einen veränderten Kurs ein. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Neue Friedensdenkschrift – EKD reagiert auf Bedrohungslage
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es gibt eine neue Denkschrift zu einem sensiblen Thema: Wie die Evangelische Kirche mit der Frage des Friedens ringt - und warum das viele in der Kirche aufwühlt.

Dresden.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) schlägt in der Frage des Friedens einen veränderten Kurs ein. Angesichts einer "empfindlich veränderten Welt- und Bedrohungslage" müssten sicherheits- und friedensethische Aspekte enger aufeinander bezogen gedacht werden, sagte die EKD-Ratsvorsitzende, Bischöfin Kirsten Fehrs, in ihrem Bericht vor der EKD-Synode in Dresden.

Bei der Tagung des Kirchenparlaments in Dresden soll am Montag eine neue Friedensdenkschrift vorgestellt werden. Fehrs deutete in ihrer Rede an, welche Position der Rat der EKD dabei einnimmt. "So bitter das ist: Der Abschreckungsgedanke kann eben gerade nicht als erledigt angesehen werden. So gern wir alle das wollten." 

Fehrs: Diskurs wühlt viele auf

Verbal - in Sprache und Tonalität - müsse in der Debatte allerdings abgerüstet werden. "Nicht kriegstüchtig, sondern verteidigungsfähig, friedenstüchtig - darum geht's, um Krieg zu verhindern", sagte Fehrs.

"Ich weiß, dass der Diskurs insgesamt viele aufwühlt. Mich auch. Viele von uns haben sich lange Jahre in der Friedensbewegung engagiert, haben unter dem Label "Frieden schaffen ohne Waffen - Schwerter zu Pflugscharen" dieser Form des Pazifismus die Treue gehalten. Ich auch", sagte die Bischöfin. 

Kirche müsse auf veränderte Weltlage reagieren

"Zugleich ist mir in den vergangenen Monaten auch sehr nahe gerückt, dass Gewalt, die anderen angetan wird, und zwar unter brutalem Bruch des Völkerrechts und Ignoranz jeder Menschenachtung, dass das auch unseren Einspruch braucht." 

Am Leitbild eines "gerechten Friedens", wie er in einer vorherigen Denkschrift 2007 formuliert worden war, wolle die Kirche festhalten - allerdings dabei der Weltlage Rechnung tragen, die sich nicht erst seit dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 verändert habe.

Aufarbeitung sexualisierter Gewalt läuft weiter

Die Tagung der EKD-Synode begann am Sonntag in Dresden mit einem Gottesdienst in der Dreikönigskirche. Die Beratungen der 128 Synodalen dauern bis Mittwoch. Neben der Friedensdenkschrift ist ein Schwerpunktthema "Kirche und Macht". 

Am Dienstag wird das Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt seinen Bericht vorstellen. Die EKD-Ratsvorsitzende betonte, dass die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und der Schutz davor hohe Priorität habe. Nur so könne die Evangelische Kirche ihrer Verantwortung als schuldig gewordener Institution gerecht werden, sagte Fehrs. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
1 min.
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland beginnt
Die Synode der EKD tagt in Dresden. (Symbolbild)
Welchen Platz hat die Evangelischen Kirche in einer von Umbrüchen gezeichneten Gesellschaft? Bei der Synode in Dresden sollen Antworten auf diese Frage diskutiert werden.
11.11.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 11.11.2025
 4 Bilder
Tausende Menschen treffen sich beim Martinsfest vor dem Mariendom und der Severikirche auf dem Domplatz in Erfurt.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
08.11.2025
4 min.
EKD: Opfer fordern Tempo bei Aufarbeitung von Missbrauch
Betroffene fordern auch bei der EKD-Synode in Dresden mehr Tempo bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. (Archivbild)
Kirchen gelten als besonderer Schutzraum. Doch auch bei der Evangelischen Kirche kam es zu sexualisierter Gewalt. Betroffene leiden meist ein Leben darunter.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel