Neue Kaderschmiede für TSMC, Infineon und Co: Bundesweit erster englischsprachiger Berufsbildungsgang ab 2028 in Dresden?

Warum Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bei der Übergabe eines Fördermittelbescheides von einer "Lebensversicherung" für den Standort spricht.

Da scheinen sich die Beteiligten ganz schön was vorgenommen zu haben. In Sachsen seien ja schon viele Schulen gebaut worden, "aber diese Zeitspanne stellt uns schon vor große Herausforderungen", sagt Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Bis 2028 - also innerhalb von drei Jahren - soll der Neubau des Beruflichen Schulzentrums für Elektrotechnik...