Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schüle bezeichnet den Fortschritt der Medizinischen Universität als "konkurrenzlos schnell". (Archivbild)
Schüle bezeichnet den Fortschritt der Medizinischen Universität als "konkurrenzlos schnell". (Archivbild) Bild: Michael Brandt/dpa
Schüle bezeichnet den Fortschritt der Medizinischen Universität als "konkurrenzlos schnell". (Archivbild)
Schüle bezeichnet den Fortschritt der Medizinischen Universität als "konkurrenzlos schnell". (Archivbild) Bild: Michael Brandt/dpa
Sachsen
Neue Medizin-Uni in Cottbus lockt Bewerber aus aller Welt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Südkorea bis Australien: Die neue Uni in Cottbus zieht Bewerber aus aller Welt an. Wie ist der aktuelle Stand bei den Professuren?

Potsdam/Cottbus.

Die Vorbereitungen für den Start der neuen Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem in Cottbus laufen auf Hochtouren. "Derzeit laufen 24 Berufungsverfahren. Im Endausbau werden wir 80 Professorinnen und Professoren haben", sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Wir bekommen nicht nur aus Deutschland Bewerbungen, sondern auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus Südkorea, aus Australien und aus anderen europäischen Ländern."

Zum Wintersemester 2026/2027 werden 36 Medizinstudierende immatrikuliert, so Schüle. "Wir haben von der Idee bis zur Immatrikulation sechseinhalb Jahre für dieses Großprojekt gebraucht", sagte die Ministerin. "Das ist konkurrenzlos schnell." 

An der neuen Universität sollen auch Ärztinnen und Ärzte zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Brandenburg ausgebildet werden, hierfür sei derzeit eine Landarztquote in Höhe von zehn Prozent geplant, sagte Schüle.

Finanzierung des Großprojekts

Der Ministerin zufolge sei die Finanzierung des Großprojekts sichergestellt. Insgesamt sollen fast vier Milliarden Euro von Bund und Land in die Uni investiert werden. "Wir werden bis 2038 viele Mittel aus dem Bund bekommen und wir haben natürlich die Voraussetzung geschaffen, dass die Landesanteile auch gewährt werden." 

Dies solle gelingen, ohne dass es zulasten der Finanzierung der anderen acht staatlichen Hochschulen gehe. Schüle betonte, dass Brandenburg 2025 fast elf Prozent mehr für die Grundfinanzierung seiner staatlichen Hochschulen ausgebe - also etwa 40 Millionen Euro, während in anderen Ländern gespart werde.

Kern eines Gesundheitsnetzwerks

Die Idee zum Aufbau der neuen Medizin-Uni ist laut Brandenburgs Staatskanzlei 2019 bei einem Treffen der beiden Ministerpräsidenten entstanden. Die Universität wurde am 1. Juli 2024 gegründet und ist Teil der Förderung des Strukturwandels in der Lausitz angesichts des geplanten Endes des Braunkohleabbaus. Der Bereich der Krankenversorgung geht aus dem Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus hervor, dem größten Brandenburger Klinikum. 

Die Universität soll Kern eines digital unterstützten Netzwerks der Gesundheits- und Pflegeversorgung in der "Modellregion Gesundheit Lausitz" werden und auch das Gesundheitswesen im Rest Deutschlands voranbringen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
04.09.2025
2 min.
Wessis für Umzug gesucht: "Sympathisches Brandenburg"
Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) wirbt mit einer neuen Kampagne für Zuzüge aus Westdeutschland. (Archivbild)
Mit einem neuen Slogan will Brandenburg für das Land werben und Umzugswillige aus westdeutschen Ländern finden. Dabei macht der Wirtschaftsminister ein ungewöhnliches Angebot.
20.08.2025
4 min.
Analyse: Zu wenig Medizinstudienplätze gegen Ärztemangel
Viele Bewerber um einen Medizinstudienplatz gehen leer aus. (Archivbild)
Reichen die Medizinstudienplätze, um den Fachkräftemangel zu beheben? Eine Auswertung verneint das. Unter den Ländern gebe es bei der Ausbildung von medizinischem Nachwuchs große Zahlenunterschiede.
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel