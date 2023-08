Neue Projekte zum demografischen Wandel gesucht

Dresden. Sachsen sucht weitere innovative Projekte zum Umgang mit dem demografischen Wandel. Kommunen, Vereine, Verbände und andere Akteure könnten sich um einen Zuschuss von 90 Prozent aus dem Landesprogramm bewerben, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die Frist sei am 2. Oktober. Ziel sei es, Wege zu erproben, mit dem wachsenden Altersdurchschnitt und dem Bevölkerungsrückgang vor allem in ländlichen Regionen umzugehen.

Bisher seien über das Programm in den vergangenen Jahren rund 250 Projekte mit mehr als zehn Millionen Euro gefördert worden, hieß es. Dabei ging es etwa um eine Anlaufstelle zum Thema Internet für ältere Menschen im Erzgebirge oder um eine Strategie zur Anpassung an häufigere Hitzetage in Torgau. (dpa)