Ein mit Solarmodulen ausgestattetes Lieferfahrzeug steht vor der neuen Fabrik der Opes Solar Mobility GmbH für die Produktion von Photovoltaikmodulen für Fahrzeuge.
Ein mit Solarmodulen ausgestattetes Lieferfahrzeug steht vor der neuen Fabrik der Opes Solar Mobility GmbH für die Produktion von Photovoltaikmodulen für Fahrzeuge. Bild: Jan Woitas/dpa
Ein Mitarbeiter überwacht den Zuschnitt von Solarmodulen in der neuen Fabrik von Opes Solar Mobility.
Ein Mitarbeiter überwacht den Zuschnitt von Solarmodulen in der neuen Fabrik von Opes Solar Mobility. Bild: Jan Woitas/dpa
Auf dem Dach installierte Solarmodule können zusätzlichen Strom für Busse und Transporter liefern.
Auf dem Dach installierte Solarmodule können zusätzlichen Strom für Busse und Transporter liefern. Bild: Jan Woitas/dpa
In Zwenkau hat eine neue Solarfabrik die Produktion aufgenommen. Hier werden Module für Fahrzeuge hergestellt.
In Zwenkau hat eine neue Solarfabrik die Produktion aufgenommen. Hier werden Module für Fahrzeuge hergestellt. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Neue Solarfabrik in Zwenkau schafft 120 Jobs
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Solarmodule auf Lastwagen und Bussen können Strom für Kühlaggregate oder Klimaanlagen liefern. Hergestellt werden sie in Sachsen.

Zwenkau.

Eine neue Fabrik für Solarmodule hat in Zwenkau (Landkreis Leipzig) die Produktion aufgenommen. In der 12.000 Quadratmeter großen Halle werden fortan Module für Fahrzeuge hergestellt. Dazu entstehen 120 Arbeitsplätze, wie das Unternehmen Opes Solar Mobility mitteilte. Zur Investitionssumme wurde auf Nachfrage keine Angabe gemacht. 

Die speziellen Module seien besonders widerstandsfähig gegenüber Vibrationen und Stößen, wie sie in Fahrzeugen auftreten. "Dadurch kann die Photovoltaik weltweit in Nutzfahrzeuge integriert werden", sagte Geschäftsführer Robert Händel. Abnehmer seien Fahrzeughersteller und Zulieferer der Fahrzeugindustrie.

Einsatz in Bussen, Lastwagen und Wohnmobilen

Eingesetzt werden die Module etwa in Bussen, Lastwagen und Camping-Fahrzeugen. So könnten sie etwa Strom für Kühlauflieger von Sattelzügen liefern oder für Klimaanlagen in Bussen, hieß es. Grundsätzlich seien sie auch für Elektrofahrzeuge geeignet, um deren Reichweite zu erhöhen. Das sei aber erst in der Pilotphase. 

Das Unternehmen verwies in einer Mitteilung auf Angaben des Fraunhofer-Institutes für Solare Energiesysteme. Demnach beläuft sich das Potenzial von Solarmodulen für Nutzfahrzeuge in der EU auf etwa 6 Millionen Lastwagen und 30 Millionen Transporter. (dpa)

