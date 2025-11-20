Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor fast 200 Jahren eröffnete die USA ihre erste Vertretung in Leipzig. (Symbolbild)
Vor fast 200 Jahren eröffnete die USA ihre erste Vertretung in Leipzig. (Symbolbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Sachsen
Neue US-Generalkonsulin im Südosten
Das US-Generalkonsulat Leipzig hat eine neue Leiterin: Die ehemalige Journalistin Jodi Breisler will die Beziehungen zwischen den USA und Mitteldeutschland weiter ausbauen.

Leipzig.

Das US-Generalkonsulat in Leipzig hat eine neue Leiterin. Jodi Breisler übernahm Mitte Oktober das Amt der US-Generalkonsulin in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Mitte Oktober von ihrem Vorgänger John R. Crosby, wie die Vertretung mitteilte. "Ich freue mich sehr, hier in Mitteldeutschland mit seinen einzigartigen und vielfältigen Kulturen und seiner Geschichte zu sein", sagte Generalkonsulin Breisler. Sie freue sich darauf, die deutsch-amerikanischen Beziehungen in der Region zu erkunden und zu vertiefen.

Die ehemalige Rundfunkjournalistin, die unter anderem für die Deutsche Welle arbeitete, ist den Angaben nach seit 2009 im diplomatischen Dienst der US-Regierung. Zuvor war sie in verschiedenen Funktionen für das US-Außenministerium in Algier, Rom, London, Bagdad, und Athen sowie im Exekutivsekretariatsstab tätig.

Das Generalkonsultat in Leipzig ist eines von fünf Konsulaten der USA in Deutschland und blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück. Neben der Erfüllung administrativer Aufgaben, wie etwa der Ausgabe von Pässen oder Visa, kooperiert die Vertretung auch mit Partnern in den drei Ländern, etwa in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Bildung. (dpa)

