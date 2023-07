Neue Wegweiser an Radwegen in Ostsachsen

Bautzen/Görlitz.

In der Region Bautzen und Görlitz werden entlang des Landesradwegenetzes "SachsenNetz Rad" neue Wegweiser aufgestellt. Vorgesehen seien rund 7700 Wegweiser und 30 Informationstafeln auf 1465 Kilometern Radweg, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mitteilte. Die Beschilderung erfolge zum Teil auch in sorbischer Sprache.