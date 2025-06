Neue Woche bringt Hitze in Sachsen

Viel Sonne und strahlend blauer Himmel, aber auch sehr hohe Temperaturen: Trockenes, heißes Sommerwetter erwartet die Menschen im Freistaat. Nur die Nächte sorgen für etwas Abkühlung.

Dresden.

Die Menschen in Sachsen können sich in der neuen Woche auf Hitze einstellen. Während die Temperaturen am Montag noch unter 30 Grad liegen, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur Mitte der Woche mit Höchstwerten bis zu 38 Grad. Die Nächte bieten dafür deutliche Abkühlung und Gelegenheit zum Durchlüften.