Bei den Basketballern vom MBC Syntainics gibt es eine Veränderung im Trainerstab. (Archivbild)
Bei den Basketballern vom MBC Syntainics gibt es eine Veränderung im Trainerstab. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Neuer Co-Trainer für MBC-Headcoach Ramondino
Die Weißenfelser Basketballer haben eine Veränderung im Trainerstab. MBC-Headcoach Ramondino bekommt einen neuen Co-Trainer und wird selbst einer in Doppelfunktion.

Weißenfels.

Die Basketballer von Syntainics MBC haben eine Veränderung im Trainerstab vorgenommen. Co-Trainer Aleksandar Scepanovic wird den deutschen Pokalsieger aus familiären Gründen in Richtung Kroatien verlassen. Für ihn wird Brett Nomm das Amt an der Seite von Headcoach Marco Ramondino übernehmen. Das teilte der MBC mit. 

Schon im Spitzenspiel am kommenden Samstag (20.00 Uhr/Dyn) gegen den Tabellendritten ratiopharm Ulm wird der 31-jährige Este auf der Bank Platz nehmen und neben dem zweiten Assistenztrainer Christopher Schreiber und Athletiktrainer Simone Controne den Trainerstab vervollständigen. 

"Tür beim MBC steht immer offen"

"In den vergangenen zwei Monaten habe ich Aleksandar als loyalen, professionellen und kompetenten Kollegen kennengelernt, der mir die Eingewöhnung in Weißenfels enorm erleichtert hat. Wir müssen respektieren, dass es für ihn derzeit andere Prioritäten im Leben gibt. Er hinterlässt große Fußstapfen. Die Tür beim Syntaincs MBC wird für ihn in der Zukunft immer offenstehen", sagte Ramondino, der selbst eine Veränderung verkünden kann. 

Der Wölfe-Headcoach ist ab sofort in Doppelfunktion auch erster Assistenztrainer der italienischen Nationalmannschaft. Dies gab der Verband Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) in Rom bekannt. Gemeinsam mit dem früheren Münchner Adriano Vertemati (Cheftrainer von APU Udine) und Iacopo Squarcina (Assistenztrainer bei Derthona Basket) wird er dem neuen Nationaltrainer Luca Banchi, ein ehemaliger Bamberger Coach, unterstützen. (dpa)

