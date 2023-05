Neuer Kanzler will Digitalisierung an TU vorantreiben

Dresden. Der neue Kanzler der Technischen Universität Dresden, Jan Gerken, will die Digitalisierung an der Hochschule vorantreiben. "Es geht mir darum, nicht einfach die existierenden Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, sondern die Prozesse neu und digital zu denken", sagte Gerken der "Sächsischen Zeitung" (Dienstag).

Der Wirtschaftswissenschaftler ist seit Anfang Mai neuer Kanzler der Technischen Universität Dresden. In seiner Amtszeit will er neben dem Schwerpunkt Digitalisierung auch Tempo bei Bauprojekten machen. "Das Bauen muss schneller gehen", sagte Gerken. Die Universität könne für einige der Projekte die Bauherrenschaft übernehmen. "Ich werde mich mit den Ministerien über neue Wege im Hochschulbau austauschen. Gesetzlich wäre das zum Beispiel über Experimentierklauseln im Hochschulgesetz möglich." In Erfurt und in Stuttgart sei dies bereits gelungen. (dpa)