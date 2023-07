Neuer Rektor und Kanzlerin an Sachsens Polizeihochschule

Rothenburg.

Nach mehreren Jahren Vakanz und kommissarischer Leitung hat Sachsens Polizeifachhochschule in Rothenburg (Landkreis Görlitz) wieder eine reguläre Spitze. Rektor Dirk Benkendorff und Kanzlerin Karin Hollstein wurden am Dienstag feierlich in die Ämter eingeführt. Innenminister Armin Schuster (CDU) und Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa gratulierten laut Mitteilung des Innenministeriums. Die Nachfolgesuche sei "anspruchsvoll, aber letztlich von Erfolg gekrönt" gewesen, man habe "zwei erfahrene Juristen mit ausgezeichneten Führungsqualitäten" gewonnen, sagte Kubiessa.