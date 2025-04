Neuer Spanndrahtbruch an Carolabrücke in Dresden

In Dresden laufen die Vorbereitungen für den weiteren Abbruch der einsturzgefährdeten Carolabrücke. Die Rahmenbedingungen erschweren die Arbeiten - ein weiterer Spanndrahtbruch bleibt folgenlos.

Dresden.

An der einsturzgefährdeten Dresdner Carolabrücke hat es in der Nacht einen weiteren Spanndrahtbruch gegeben. Er wurde in der Nacht zum Gründonnerstag in dem nicht vom Einsturz im September 2024 betroffenen Brückenzug B registriert. Da er in einem Bereich mit größerer Restsicherheit aufweist, "bestand für die Schifffahrt keine Gefahr", teilte die Stadtverwaltung mit.