Neuer Trainer Rösler führt Bochum aus dem Tabellenkeller

Vier Pflichtspiele, keine Niederlage. Der neue VfL-Coach sorgt für den Aufschwung im Revier

Bochum. Neu-Trainer Uwe Rösler hat den VfL Bochum nach mehr als zwei Monaten wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz geführt. Der tief in den Tabellenkeller gerutschte Revierclub kletterte am Sonntag nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg auf den 14. Tabellenplatz. Damit holten die Bochumer unter Rösler sieben Punkte aus den vergangenen drei Ligaspielen plus dem 1:0-Pokalsieg beim FC Augsburg. Magdeburg hingegen musste nach zuletzt drei unbesiegten Pflichtspielen am Stück unter dem neuen Coach Petrik Sander wieder eine Niederlage hinnehmen und bleibt auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Gastgeber starteten vor 26.000 Zuschauern im Ruhrstadion furios in die Partie und kamen durch Philipp Stromp (3. Minute) und Farid Alfa-Ruprecht (18.) jeweils zu einem Pfosten- und Lattentreffer. Kurz vor der Pause traf Kjell Wätjen (41.) zum 1:0. Gerrit Holtmann erhöhte auf 2:0 (60.). Magdeburgs Falko Michel vergab noch einen Strafstoß und traf nur die Querlatte (81.). (dpa)