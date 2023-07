Neues Bundesamt soll Finanzkriminalität bekämpfen

Berlin/Dresden.

Das vom Bundesfinanzministerium geplante neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll neben Köln auch einen Sitz in Dresden haben. "Mit dem Standort in Dresden werden die strukturpolitischen Ziele der Bundesregierung zur Förderung ostdeutscher Standorte besonders berücksichtigt", teilte das Bundesfinanzministerium am Dienstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet.