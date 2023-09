Neues Eingangsgebäude für Wildgehege Moritzburg

Moritzburg.

Das historische Wildgehege im Wald bei Moritzburg unweit der Landeshauptstadt Dresden hat ein modernes Entree. Das neue Eingangsgebäude wird am kommenden Dienstag eröffnet, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst in Graupa am Freitag mitteilte. In "das neue Aushängeschild" der geschichtsträchtigen und auch überregional bekannten Anlage, die zudem Aus- und waldpädagogische Bildungsstätte ist, wurden rund 2,6 Millionen Euro investiert.