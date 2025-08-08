Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gemeinsam mit zwei Artgenossen zieht sie ihre Bahnen.
Gemeinsam mit zwei Artgenossen zieht sie ihre Bahnen. Bild: Tobias Junghannß/dpa
Gemeinsam mit zwei Artgenossen zieht sie ihre Bahnen.
Gemeinsam mit zwei Artgenossen zieht sie ihre Bahnen. Bild: Tobias Junghannß/dpa
Sachsen
Neugeborene Giraffe im Leipziger Zoo erkundet Freigehege
Nach zwei Wochen mit ihrer Mutter darf die neue Rothschildgiraffe nun Gazellen, Antilopen und Zebras kennenlernen.

Leipzig.

Zwei Wochen nach der Geburt erkundet das Rothschildgiraffen-Jungtier im Leipziger Zoo nun das Freigehege. Nach Zooangaben lernte die Tochter von Giraffe Tamika zuerst die Giraffenherde kennen. Seit Donnerstag erkundet sie auch das Zusammenleben mit den anderen Tierarten.

Die Giraffen teilen sich im Leipziger Zoo das Gehege mit Tierarten wie Zebras, Gazellen und Antilopen. Daher müsse die junge Giraffe lernen, das Verhalten der anderen zu erkennen und selbst richtig zu agieren, hieß es. Dies sei wichtig, damit sie der Herde folge und möglichen Gefahren aus dem Weg gehe.

Ein Name wird für das Jungtier noch gesucht. Bei der Geburt der letzten Giraffe hatte es rund sechs Wochen gedauert, bis sie den Namen Niara erhielt. (dpa)

