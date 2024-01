Neujahrszwillinge in Chemnitz geboren

Chemnitz/Dresden. Doppeltes Baby-Glück zum Start des neuen Jahrs in Chemnitz: Henry Aiden und Oskar Nolan sind die ersten Babys, die 2024 in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Klinikums Chemnitz zur Welt gekommen sind. Die Zwillinge sind die ersten Kinder ihrer glücklichen Eltern, wie das Klinikum mitteilte. Henry Aiden wurde demnach am 1. Januar um 11.53 Uhr geboren, sein jüngerer Bruder Oskar Nolan folgte nur eine Minute später.

Auch in anderen Kliniken in Sachsen gab es kurz nach dem Jahreswechsel Nachwuchs: Ein Neujahrsbaby kam schon um 00.39 Uhr im Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein zur Welt. Der kleine Damian Tayler habe 2980 Gramm gewogen und sei 49 Zentimeter groß gewesen, teilte die Klinik am Montag mit. Genauso groß war auch das Dresdner Neujahrsbaby Tiana Jasmin. Das Mädchen kam nach Angaben des Universitätsklinikums um 03.55 Uhr zur Welt und wog 2770 Gramm.

Im Klinikum Chemnitz gibt es rund um den Jahreswechsel einen Zwillings-Boom: Seit dem 27. Dezember wurden insgesamt fünf Zwillingspärchen geboren, wie es hieß. Zwei weitere Zwillingspaare werden in den nächsten Tagen erwartet. (dpa)