Deutschlandweit starben laut Sommerbilanz der DLRG bis Mitte September 321 Menschen beim Baden. (Archivbild) Bild: Stefan Sauer/dpa
Deutschlandweit starben laut Sommerbilanz der DLRG bis Mitte September 321 Menschen beim Baden. (Archivbild) Bild: Stefan Sauer/dpa
Sachsen
Neun Badetote bisher 2025 in Sachsen
Die meisten Badetoten in Sachsen waren Männer. Was laut DLRG-Präsidentin Ute Vogt dahintersteckt.

Dresden.

Seit Jahresbeginn sind in Sachsen neun Menschen ertrunken. Das waren drei weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, wie aus der Sommerbilanz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht. Es geht um Fälle bis zum 15. September. 

Besonders groß war der Rückgang im Juli und August. In den beiden Sommermonaten gab es in diesem Jahr nur je einen tödlichen Badeunfall, je drei weniger als im Vorjahr. Die meisten Fälle gab es im März (3). 

Die Freibäder in Sachsen hatten wegen des verregneten Sommers zuletzt von einer durchwachsenen Saison berichtet. Nach einem guten Start im Mai und Juni kamen insgesamt deutlich weniger Badegäste.

Weniger tödlche Badeunfälle auch deutschlandweit 

Deutschlandweit ging die Zahl der tödlichen Badeunfälle bis Mitte September um 33 auf 321 zurück. "Die meisten Opfer in einem Monat waren im Juni zu beklagen, als wir eine länger anhaltende Periode sonnigen Sommerwetters hatten", sagte DLRG Präsidentin Ute Vogt. 

Die überwiegende Mehrheit der Toten waren Männer, in Sachsen (6), wie auch in ganz Deutschland (263). "Sie schätzen ihre körperliche Verfassung falsch ein, verkennen Gefahren öfter, handeln risikobereiter und gehen auch häufiger unter Alkoholeinfluss ins Wasser", sagte Vogt. "Insbesondere junge Männer setzen immer wieder– wenn auch unbewusst – leichtfertig ihr Leben aufs Spiel."

Mehr junge Badetote

Nachdem die DLRG in den vergangenen beiden Jahren in Sachsen keine tödlichen Badeunfälle von Kindern und jungen Erwachsenen verzeichnet hatte, starben in diesem Jahr vier Menschen im Alter von 11 bis 30 Jahren. Auch bundesweit beobachtete die DLRG einen Anstieg von tödlichen Badeunfällen junger Menschen.

In natürlichen Gewässern gab es wie auch im Vorjahr die meisten Todesfälle. Jeweils zwei Menschen ertranken in Flüssen, Seen und Teichen, eine Person in einem Bach. Im Schwimmbad kam niemand ums Leben. Bei den restlichen beiden Fällen ist die Kategorie "Sonstiges vermerkt". (dpa)

