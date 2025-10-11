Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) hat Ehrenamtliche für ihr Engagement im Naturschutz ausgezeichnet. (Archivbild)
Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) hat Ehrenamtliche für ihr Engagement im Naturschutz ausgezeichnet. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) hat Ehrenamtliche für ihr Engagement im Naturschutz ausgezeichnet. (Archivbild)
Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) hat Ehrenamtliche für ihr Engagement im Naturschutz ausgezeichnet. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Neun Naturschützer für Engagement ausgezeichnet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1.200 Menschen engagieren sich in Sachsen ehrenamtlich für den Naturschutz. Ohne sie wären viele Projekte nicht möglich, betont der Umweltminister.

Neschwitz.

Neun ehrenamtliche Naturschützer aus Sachsen haben eine Auszeichnung für ihr langjähriges Engagement erhalten. Die Ehrenamtlichen seien das Rückgrat des Umwelt- und Artenschutzes in Sachsen, sagte Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) laut einer Mitteilung bei der Verleihung im Rahmen des Jahrestreffens auf Schloss Neschwitz. 

"Unermüdlicher Einsatz"

Die Ausgezeichneten engagieren sich demnach in besonderem Maße für den Naturschutz. "Ohne Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihr Fachwissen und Ihre Leidenschaft wären viele Projekte zum Erhalt seltener Arten und Lebensräume nicht denkbar", sagte von Breitenbuch. 

So kümmert sich zum Beispiel Bernd König aus Dippoldiswalde um acht Flächennaturdenkmale und fünf Wiesenbiotope. Zudem unterstützt er bei der Erfassung des Birkhuhn-Bestands im Osterzgebirge und züchtet vom Aussterben bedrohte Pflanzen im eigenen Garten.

Matthias Fickel und Steffen Reuter aus Mittelsachsen siedeln als sogenannte Ameisenheger Waldameisenvölker um, wenn diese sich einen Standort auf ungeeigneten Grundstücken gesucht haben. Annett Kußmann aus Leuna setzt sich im Rahmen einer von ihr gegründeten AG mit Schutzprojekten und konkreten Artenschutzmaßnahmen für die vom Aussterben bedrohte Vogelart Kiebitz ein.

Naturschutzdienst mit 1.200 Ehrenamtlichen

Nach Angaben der Landesstiftung Umwelt- und Naturschutz Sachsen wirken etwa 1.200 Ehrenamtler im Naturschutzdienst des Freistaates mit. Dieser ist bei den Landkreisen angesiedelt und wird hier angeleitet und geschult. Die Ehrenamtlichen unterstützen die Unteren Naturschutzbehörden etwa bei der Kontrolle relevanter Flächen sowie bei der Erhebung faunistischer und botanischer Daten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
07.10.2025
3 min.
Jahrestreffen der Naturschützer - Feldhamster im Fokus
Beim Jahrestreffen der ehrenamtlichen Naturschützer steht am Wochenende in Neschwitz der Feldhamster im Fokus. (Archivbild)
Ohne Ehrenamtler würde im Naturschutz in Sachsen nicht viel laufen. Bei ihrem Jahrestreffen steht am Wochenende eine Tierart im Fokus, die momentan in Sachsen erfolgreich wieder angesiedelt wird.
16:30 Uhr
5 min.
Roggenstum: Tradition im Vogtland nach 40 Jahren wiederbelebt
Höhepunkt der Kirmes in Breitenfeld war die Aufführung des Volksstückes „Auf der Brautschau“ - hier eine Szene mit Ute Rill (links) und Denise Kitscha.
Zur Kirmes in Breitenfeld wurde am Samstag an das gemeinsame Spaßhaben wie vor Jahrzehnten erinnert - ein Volltreffer, der fortgesetzt wird.
Eckhard Sommer
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
09.10.2025
2 min.
Bedrohtes Rebhuhn zum Vogel des Jahres 2026 gewählt
Das in seinem Bestand gefährdete Rebhuhn ist zum Vogel des Jahres gewählt worden. (Archivbild)
Das Rebhuhn gilt an vielen Orten in Deutschland als bedroht. Nun ist es erneut zum Vogel des Jahres gekürt worden. In diesem Jahr haben bei der Abstimmung so viele Menschen mitgemacht wie noch nie.
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
Mehr Artikel