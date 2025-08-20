Neun verdächtige Drohnenflüge im ersten Halbjahr

Anfang des Jahres wurden über einem Firmengelände mehrfach unbekannte Drohnen gesichtet. Geht es um Spionage?

Dresden.

In Sachsen sind im ersten Halbjahr neun unerlaubte Drohnenflüge registriert worden. Die Fluggeräte wurden dabei in allen Fällen im Januar und Februar über einem Firmengelände in Böhlen-Lippendorf gesichtet, teilte das Innenministerium auf eine Kleine Anfrage der Linken mit. Zuvor hatten "Leipziger Volkszeitung" und "Sächsische Zeitung" berichtet. Die Vorfälle seien als "sicherheitsrelevant" eingestuft worden. Wer die Drohnen gesteuert hat, ist unklar. Laut Ministerium werden die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Luftverkehrsgesetz gegen Unbekannt geführt. (dpa)