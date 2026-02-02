MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Nicht nur zum Valentinstag in Sachsen: Das sind die romantischsten Restaurants in der Region

Romantisches Dinner in der Region geplant? Wir haben ein paar Tipps für besondere Restaurants in Sachsen.
Romantisches Dinner in der Region geplant? Wir haben ein paar Tipps für besondere Restaurants in Sachsen. Bild: IMAGO/imagebroker
Romantisches Dinner in der Region geplant? Wir haben ein paar Tipps für besondere Restaurants in Sachsen.
Romantisches Dinner in der Region geplant? Wir haben ein paar Tipps für besondere Restaurants in Sachsen. Bild: IMAGO/imagebroker
Sachsen
Nicht nur zum Valentinstag in Sachsen: Das sind die romantischsten Restaurants in der Region
Von Unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Romantische Anlässe gibt es im Jahr viele: Wer auf der Suche nach einem besonderen Lokal ist, der bekommt hier Tipps - vom Schloss über Villa oder Sternerestaurant bis zum Dinner in der Mittelaltergasse.

Wer das besondere Ambiente sucht, der findet es im Landhotel Zum Grünen Baum in Taltitz im Vogtland. Hier gibt es das Erlebnisrestaurant „Zeitsprung“. Es ist einer mittelalterlichen Gasse nachempfunden mit Brauhaus, Rathaus, Hufschmiede oder dem Gasthaus „Zum roten Ochsen.“ Am Ende der Gasse thront eine Burg. Hinter der mittelalterlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
16.01.2026
10 min.
Diese neun Restaurants und Lokale in Sachsen sollten Sie 2026 auf dem Schirm haben
Skylounge Plauen: Laura und Pascal Schwartz genossen ihre Datenight.
Über den Dächern von Plauen, in winterlicher Romantik im Erzgebirge oder mitten im Zentrum von Zwickau oder Chemnitz: In Sachsen schmeckt es einfach. Unsere Empfehlungen zum Einkehren in der Region.
Nicole Jähn, Maurice Querner, Johanna Eisner, Jan-Dirk Franke, Elsa Middeke
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
04.12.2025
4 min.
Erstes Ramen-Restaurant in Chemnitz eröffnet: „Ramen gut, alles gut“
Nam Dang hat am Schloßberg sein Restaurant „Nam Ramen“ eröffnet. Die Shoyu Ramen im Bild gibt es mit einer sojasaucenbasierten Brühe und zart geschmortem Schweinebrate.
Seit einigen Wochen gibt es in der ehemaligen „Speisekammer“ am Schloßberg japanisches Essen. Chef Nam Dang arbeitete zuvor im „Kellerhaus“ und hat sich nun den Traum eines eigenen Restaurants erfüllt.
Elisa Leimert
Mehr Artikel