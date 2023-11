Nikolaus beschert Skifahrern Saisonstart am Fichtelberg

Oberwiesenthal.

Mitte kommender Woche will Sachsens größtes alpines Skigebiet am Fichtelberg öffnen. Ab dem 6. Dezember könnten Skifahrer Haupthang, Wäldchen, Rennstrecke und Piste 2 nutzen, sagte der Geschäftsführer der LGO Liftgesellschaft, Constantin Gläß, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Mit einer kurzen Unterbrechung würden die Hänge seit Samstag zusätzlich maschinell beschneit und die Pisten startklar gemacht, bestätigte der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch. Lediglich die Abfahrten an der Himmelsleiter bräuchten noch etwas längere Pflege, sollen dann am zweiten Adventswochenende aber ebenfalls Skifahrern offenstehen.